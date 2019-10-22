إمارة الرياض: رصد مدّعيّ تأويل الأحلام على مواقع التواصل واتخاذ إجراءات بحقهم

قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، إن إحدى اللجان المختصة رصدت استغلال بعض مدعي تفسير الرؤى والأحلام بمدينة الرياض، مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية لأنفسهم، واتخاذها وسيلة تجارية بتأويل الرؤى مقابل مبالغ مالية، أو بطلب «ريتويت» لزيادة أعداد المتابعين بينما كان بعضهم مجهولًا، مشيرًا إلى وجود مخالفات شرعية ونظامية بحقهم.
وأضاف بن بادي، أن ذلك جاء بناء على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي، والتأكيد على المتابعة الدقيقة والحازمة للحد من المخالفات الشرعية والنظامية. وبناءً عليه، فقد صدر التوجيه للجان المختصة بالرصد والرفع عن هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
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