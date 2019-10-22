انطلاق فعاليات مهرجان الجوف الشبابي بالعروض والأمسيات

تنطلق فعاليات مهرجان الجوف الشبابي «شباب توك»- مساء اليوم الثلاثاء- بمدينة سكاكا، بجوار مركز الرعاية الصحية الأولية بالشلهوب، وذلك برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.



وبيَّن مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح، أن تنظيم المهرجان يأتي بتوجيه مباشر من أمير منطقة الجوف، منوهًا بدعمه لكل الأنشطة الشبابية والفعاليات الرياضية على مستوى المنطقة.



وأكَّد المريح، أن المهرجان الذي سيستمر إلى مساء يوم الجمعة المقبل، سيشهد برامج وفعاليات عديدة تهم الجميع، وتهدف إلى تهيئة أجواء من المتعة والترفيه؛ حيث يضم جدول الفعاليات تنظيم عروض مسرحية وفنون شعبية، بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية والفنون التشكيلية.



وأوضح المريح، أن المهرجان يدعم مختلف المواهب لدى الشباب، عبر منصة الموهوبين وتنفيذ المسابقات الذهنية والألعاب الفكرية، مشيرًا إلى أن زوار وضيوف المهرجان سيستمتعون بالعديد من الفعاليات الإلكترونية والألعاب الشعبية، وتتضمن (بطولة الشطرنج، وبطولة البلوت، وبطولة البلاي ستيشن ‎فيفا 19)، بالإضافة إلى العديد من الألعاب الشعبية المسلية .