الغذاء والدواء تُحذّر من غسول مطهر يحتوي على نسبة بكتيريا عالية

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من منتج غسول «مسك الغابات للطهارة»، لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.
وأكدت الهيئة -عبر موقعها الإلكتروني- أنها حللت عينات من منتج يحمل اسم «مسك الغابات للطهارة ASQ Intimate Cleanser Al Tahara Jungle Musk "»، وتبين احتواؤه على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة بمستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
وأضافت الهيئة أن المنتج يحمل رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك؛ لذلك ينصح بعدم استخدام المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة منه لدى المستهلكين.
وشدّدت الهيئة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة، مبينةً أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج المشار إليه من الأسواق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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