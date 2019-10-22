ارتفاع صافي أرباح «الاتصالات السعودية» بنسبة 3.90% و8.73% على التوالي

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية « STC»، نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

وارتفعت الإيرادات الموحدة خلال الربع الثالث بنسبة 5.96% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 14,114 مليون ريال، كما ارتفعت الايرادات بنسبة 6.08% لفترة التسعة أشهر من العام 2019م؛ لتصل إلى 41,103 مليون ريال.

وسجلت الشركة ارتفاع اجمالي الربح خلال الربع الثالث بنسبة 0.89% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 7,921 مليون ريال، ولفترة التسعة أشهر بلغ اجمالي الربح 24,032 مليون ريال بارتفاع نسبته 9.47%.، فضلًا عن ارتفاع الربح التشغيلي خلال الربع الثالث بنسبة 2.84% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3,328 مليون ريال، ولفترة التسعة أشهر بلغ الربح التشغيلي 10,081 مليون ريال بارتفاع نسبته 14.96%.

كما ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الثالث بنسبة 2.13% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 5,237 مليون ريال، ولفترة التسعة أشهر بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب(EBITDA) 16,279 مليون ريال بارتفاع نسبته 12.68%.، فيما سجل صافي الربح خلال الربع الثالث ارتفاعًا بنسبة 3.90% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 2,746 مليون ريال، ولفترة التسعة أشهر بلغ صافي الربح 8,344 مليون ريال بارتفاع نسبته 8.73%.

يأتي ذلك تماشيًا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2018م كما أقرها مجلس إدارة الشركة وسبق إعلانها في 16 ديسمبر 2018م واعتمدت باجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 24 أبريل الماضي، وستوزع الشركة أرباحًا نقدية مقدارها 2,000 مليون ريال على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2019م، أي ما يعادل 1 ريال للسهم الواحد. وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 1 / 3 / 1441 هـ الموافق 29/10/2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيكون تاريخ التوزيع 22/03/1441هـ الموافق 19/11/2019م.

وعلَّق المهندس ناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية (STC)، على النتائج قائلًا، إن ارتفاع صافي الربح لفترة تسعة أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 8.73%، وارتفاع صافي الربح للربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 3.90% يعود- بعد توفيق الله- للأداء القوي والمستمر للشركة، مدعومةً بارتفاع إيرادات قطاع المستهلك والنواقل والمشغلين والشركات التابعة للمجموعة.

Advertisements

وأضاف المهندس الناصر، أن الشركة اليوم تمثل دورًا محوريًا لتمكين التحول الرقمي، وهو أحد الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030؛ حيث لم تدخر«STC » أي جهود للاستثمار في مجالات دعم الحلول الإبداعية والتحول الرقمي، وطورت الشركة المدفوعات الرقمية والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، فضلًا عن تعزيز مفهوم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتبقى بمصاف أفضل شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم.

وتأكيدًا على ريادة الشركة في تقديم خدمات الحلول الرقمية، حصلت «STC» مؤخرًا على شهادة تقديم خدمات الحوسبة السحابية على مستوى العالم المقدمة من شركة (VMware) والمتخصصة بتوفير برامج وخدمات الحلول السحابية، لتكون «STC» بذلك أول شركة سعودية معتمدة وموثقة عالميًا لتقديم خدمات الحوسبة السحابية. كما حققت شركة حلول (إحدى الشركات التابعة) المركز الأول في تقديم خدمات تقنية المعلومات في المملكة حســب تقرير شــركة (IDC) المتخصصة بأبحاث التســويق، وجاء هذا النجاح للمرة الرابعة على التوالي وبحصة سوقية وصلت إلى 16.8% في 2018.

كما حصلت «STC» على جائزة أفضل الممارسات لعام 2019 في فئة ذكاء الأعمال والتحليلات المرئية واكتشاف البيانات المقدمة من (TDWI) الذي يعد المصدر الأول للتعليم والبحث المتعمق في جميع ما يتعلق بالبيانات.

ويعد انضمام «STC» لمنظمة القيمة الاجتماعية الدولية «Social Value International» دعمًا لتصنيفها كأول شـركة في مجال الاتصالات في الشرق الأوسط تحصل على عضوية هذه المنظمة العالمية، التـي تعمل لتضمين المبادئ الأساسـية لقياس القيمة الاجتماعية وتحليلها؛ لتحسـين وتبادل الممارسـات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.

واستمرارًا لإنجازات الشركة في خدمة ضيوف الرحمن، سجلت شبكة «STC» خلال موسم الحج لعام 1440هـ أرقامًا قياسية بفضل الله ثم بفضل اهتمام القيادة ومختلف قطاعات الدولة والاستعدادات المسبقة والتوسعات التي قامت بها الشركة كإدخال تقنيات الجيل الخامس لأول مرة بالحج في 196 موقعًا في المشاعر المقدسة وتمت توسعة الجيل الرابع بنسبة إضافية وصلت إلى 50% من حجمها العام الماضي، وأثبتت هذه التوسعات فعالياتها عند ساعات الذروة التي شهدت نموًا هائلًا في حجم الحركة بلغت ذروته بنسبة 137% مقارنة بالعام الماضي، وتم نقل الحركة الصوتية عبر الجيل الرابع«VoLTE» ؛ حيث بلــغ حجــم النمو في ســاعات الذروة أكثر من 366% مقارنة بالعام الماضي.