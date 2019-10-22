

تبوك 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

قام مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء المهندس أحمد بن محمد الشهراني بجولة ميدانية اليوم ، على إدارة الدفاع المدني بمحافظة تيماء.

واطلع اللواء على سير العمل بإدارة الدفاع المدني بمحافظة تيماء ومركز الدفاع المدني فيالجهراء برفقته عدد من الضباط بمديرية المنطقة ومدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة تيماء العقيدطلال بن عبدالعزيز البركات.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمدني تبوك الملازم أول رافع العمري, أنه تم خلال الجولةالاجتماع بكافة الضباط والاأفراد بالإدارة والوقوف على مستوى الأداء إدارياً وميدانياً ومتابعة التجهيزات الآلية والفنية والميدانية بهذه المواقع ومدى جاهزيتها لمواجهة اي طارئ يتطلب تدخلفرق الدفاع المدني.

كما تم خلال الجولة مناقشة معوقات الآداء وما يرصد من ملاحظات فنية وميدانية حيث تضمنت الجولة إجراء تمارين واختبارات فحص عشوائية ومباشرة من الميدان للتجهيزات الفنية التيتستخدم في الحوادث المختلفة ومدى المام رجل الدفاع المدني بها.

ودعى اللواء المهندس الشهراني , في نهاية الجولة منسوبي الادارة الى مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى العمل الإداري والميداني .

كما شملت جولة اللواء المهندس الشهراني زيارته لمركز الدفاع المدني بالقليبه والوقوف على الجاهزية .

// انتهى //

19:19ت م

0219





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يتفقد سير العمل بمدني تيماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.