ماذا تعرف عن العرش الياباني "تاكاميكورا"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أراضي القصر أمام قاعة "ماتسو نو ما" يقف أعضاء وكالة البلاط الإمبراطورية، ليصعد الإمبراطور الجديد ناروهيتو أعلى منصة "تاكاميكورا"، ويعلن توليه العرش بعد تنحى الإمبراطور أكيهيتو. تاكاميكورا هو اسم العرش الياباني المستخدم منذ عصر هييان، تم بناؤه عام 1915 لمراسم تنصيب الإمبراطور تايشو، ويبلغ ارتفاعه 6.5 متر ويزن 8 أطنان. أما الإمبراطورة الجديدة تخصص لها منصة أصغر تدعى "ميتشوداي" تقع بجوار منصة الإمبراطور.

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