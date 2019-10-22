القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اليابان تشهد تنصيب إمبراطورها الجديد بعد تنازل الإمبراطور السابق أكيهيتو عن العرش في أبريل/نيسان الماضي، حدث استثنائي في تاريخ البلاد الحديث، فلم يسبق أن صعد إمبراطور للعرش إلا بعد وفاة آخر.
ولد ناروهيتو إمبراطور اليابان الجديد في الثالث والعشرين من 23 فبراير/شباط عام 1960، وهو الابن الأكبر لأوكيهيتو وتولت أمه الإمبراطورة ميتشيكو مسؤولية تعليمه رغم أن هذه المهمة عادة توكل إلى موظفي القصر.
نشأ ناروهيتو في كنف والديه وتحت أعينهما، أحب الموسيقى والتاريخ، وشكل مع والديه أوركسترا صغيرة تولى فيها مهمة العزف على الكمان، وتلقى تعليمه في أعرق الجامعات، وحصل على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة جاكوين بطوكيو ثم أكمل دراسته في جامعة أكسفورد البريطانية.
يوصف ناروهيتو بأنه كاسر التقاليد في عرش الأقحوان، بدأ الأمر بزواجه من الدبلوماسية الموهوبة ماساكو ثم محاولته تعديل الدستور لتنصيب ابنته وريثة للعرش، إلا أن محاولته تلك فشلت أمام تمسك القصر بذكورية العرش.
تنحي أوكيهيتو عن العرش يفتح الباب أمام ناروهيتو لاعتلاء العرش، حاملا معه أملا جديدا لليابان ومستقبلا أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر ناروهيتو.. محطات في حياة إمبراطور اليابان الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.