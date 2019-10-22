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شكرا لقرائتكم ترقية 1275 ضابطًا من منسوبي وزارة الحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترقية 1275 ضابطًا من منسوبي وزارة الحرس الوطني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الحرس الوطني اعتماد ترقية 1275 ضابطًا من منسوبي الوزارة بعد صدور الأمر الملكي بذلك.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الترقيات شملت رتب ملازم أول، نقيب، رائد، ومقدم.
وكانت وزارة الحرس الوطني أعلنت أمس اعتماد ترقية 4182 فردًا من منسوبي الوزارة في مختلف الرتب والتخصصات والوحدات خلال الفترة الأولى لعام 1441هـ.
وأوضحت الوزارة الترقيات تضمنت رتب، جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب – رقيب أول – رئيس رقباء.
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