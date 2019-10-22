صحة مكة تدرب كوادرها على المشاركة المجتمعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت إدارة التدريب والتعليم بصحة مكة المكرمة اليوم ورشة عمل إعداد اختصاصي المشاركة المجتمعية في المجال الصحي والتي عقدت في مقر الإدارة لمدة يومين .

وقدمت الورشة مديرة إدارة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة اخصائي أول محاسن حسن حيث نقلت لهم المعرفة العلمية والتدريب لاكسابهم المهارات على تصميم المنتج الصحي والتسويق الخيري وتحسين التواصل مع القطاع الخيري والقطاع الخاص من أجل المساهمة في التنمية الصحية .

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من جهته حفز المدير العام للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير في كلمته منسقي المشاركة المجتمعية طالبا منهم العزيمة وزيادة العطاء والبذل من أجل تنمية صحية قائمة على مشاركة مجتمعية ذات أسس علمية ومشاريع تلبي احتياجات المريض بالعاصمة المقدسة و لخدمة ضيوف الرحمن .

وأضاف بأن التفاعل كان لافتًا من قبل المنسقين مما يدل على الرغبه في الانجاز والعطاء والايمان برسالة ورؤية برنامج المشاركة المجتمعية.

يذكر أن صحة منطقة مكة المكرمة ممثلة في صحة العاصمة المقدسة حرصت على تدريب منسقى المشاركة المجتمعية بالإدارات والمستشفيات والمراكز الصحية بهدف تحسين وتطوير برنامج المشاركة المجتمعية .