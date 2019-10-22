الإفراط في غسل الوجه يضر البشرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لطالما نصح الخبراء بأن تنظيف البشرة هو ركن رئيسي للعناية بها، إلا أن الكثيرين لا يزالون لا يعلمون سبب مثل هذه الأهمية الكبيرة للنظافة، أو أفضل الطرق لفعل هذا.

وقال خبير البشرة وجراح التجميل في مستوصف «بانويل كلينيك»، بول بانويل، إن الهدف من تنظيف البشرة هو إزالة المكياج والدهون والعرق والملوثات، غير أنه من المهم ألا يتم تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية وإعاقة وظيفة الحاجز» التي يقوم بها الجلد.

وقال«يمكن أن يؤثر استخدام المنظف على وظيفة الحاجز التي يقوم بها الجلد، مما يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل ظهور الحبوب والالتهاب والحساسية».