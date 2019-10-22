السعودية | محمد بن سلمان وإسبر يبحثان الشؤون الدفاعية والأمنية المشتركة

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان وإسبر يبحثان الشؤون الدفاعية والأمنية المشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع الأميركي، اليوم الثلاثاء الشؤون الدفاعية والأمنية المشتركة.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة السعودية الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

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كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

الملك سلمان ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر

حضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.