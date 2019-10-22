السعودية | مبادرة "أقدر" تسهل لذوي الاحتياجات المشاركة بـ"موسم الرياض"

شكرا لقرائتكم مبادرة "أقدر" تسهل لذوي الاحتياجات المشاركة بـ"موسم الرياض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الوقت الذي تنشغل فيه جميع الفرق المنظمة لـ"موسم الرياض" دون كلل بتقديم خدماتها الترفيهية لزوار الفعاليات، برزت من بين تلك الجهود بادرة إنسانية لفتت أنظار "العربية.نت" عند زيارتها لمواقع الموسم.

من مبادرة "أقدر"

هذه اللفتة هي مبادرة "أقدر" التي تقدم الدعم والمساندة للأشخاص من ذوي الإعاقة خلال "موسم الرياض".

وأكد مدير مشروع "أقدر" ماجد الجمعة في حديث لـ"االعربية.نت" أن أكثر من 15 شخصاً من الجنسين يعملون في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال "موسم الرياض"، موضحاً أن 1800 شخص استفادوا من هذه المبادرة حتى الآن.

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من مبادرة "أقدر"

وأضاف الجمعة: "تبرهن الهيئة العامة للترفيه يوماً بعد يوم أن تحويل مدن المملكة العربية السعودية إلى واجهة عالمية للسياحة وللخدمات النوعية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لبرامجها ومبادراتها أصبح واقعاً ملموساً".

وتابع: "في زحام الإنجازات والأرقام برزت مبادرة نوعية موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بمسمى مبادرة "أقدر" بدعم من الهيئة العامة للترفيه، تهدف لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفر لهم البيئة الآمنة للاستمتاع بالفعاليات".

وأوضح أن هذه المبادرة تنشط في 8 مواقع، وتقدم عددا من الخدمات مثل توفير مواقف خاصة وكراسي متحركة وكهربائية وعربات "غولف" ومترجمي لغة إشارة ومرشد للمكفوفين ومسارات خاصة للتنقل.