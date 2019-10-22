، "آبي" يهدد مصر: سنحشد الملايين إذا اندلعت حرب بشأن سد النهضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل يوم من لقائه "السيسي" في روسيا

هدد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم (الثلاثاء)، بأنه "إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، فإن بلاده مستعدة لحشد الملايين".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن "آبي" قوله خلال جلسة استجواب في البرلمان: "البعض يردد أمورًا عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".

وأضاف: "إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين، وإذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل، لكن هذا ليس في صالح أي منا".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون "لأنه مشروع ممتاز"، حسب وصفه.

ويلتقي "آبي" الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، غدًا على هامش قمة روسية أفريقية في مدينة سوتشي الروسية.مصر رئيس وزراء إثيوبيا سد النهضة