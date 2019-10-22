- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قُتل 6 عناصر من ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وأصيب 10 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، بقصف لمدفعية الجيش الوطني، في جبهة محور رازح بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.
ووفقا لـ"سبتمبر نت"، أوضح قائد مدفعية محور رازح العقيد عدنان جسار، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعًا لميليشيا الحوثي في بني معين بمديرية رازح.
وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني أصابت التجمع الحوثي بدقة عالية، وذلك خلال استعدادهم للتسلل إلى مواقع الجيش الوطني التي حررها أمس.
وبين "جسار" أن الخسائر التي لحقت بالحوثيين تمثل ضربة كبيرة لهم، تضاف إلى سجل الضربات الموجعة، التي تلاحق تجمعاتهم من وقت لآخر وعلى مختلف الجبهات.
الجيش اليمني صعدة
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 06:08 PM
استهدف تجمعًا للميليشيا حاول التسلل لمواقع محررة في رازحالجيش اليمني يقتل 6 حوثيين ويصيب 10 في قصف مدفعي مركز
قُتل 6 عناصر من ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وأصيب 10 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، بقصف لمدفعية الجيش الوطني، في جبهة محور رازح بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.
ووفقا لـ"سبتمبر نت"، أوضح قائد مدفعية محور رازح العقيد عدنان جسار، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعًا لميليشيا الحوثي في بني معين بمديرية رازح.
وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني أصابت التجمع الحوثي بدقة عالية، وذلك خلال استعدادهم للتسلل إلى مواقع الجيش الوطني التي حررها أمس.
وبين "جسار" أن الخسائر التي لحقت بالحوثيين تمثل ضربة كبيرة لهم، تضاف إلى سجل الضربات الموجعة، التي تلاحق تجمعاتهم من وقت لآخر وعلى مختلف الجبهات.
، الجيش اليمني يقتل 6 حوثيين ويصيب 10 في قصف مدفعي مركز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يقتل 6 حوثيين ويصيب 10 في قصف مدفعي مركز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.