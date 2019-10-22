محمد بن مسعود - الدمام - استمع لشرح موجز تضمن حجم خدماته ومحصلة الأحوال الأمنية تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة. وخلال اللقاء استمع الأمير الفيصل إلى شرح موجز عن محتوى التقرير، قدمه مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة العقيد علي بن عطية الغامدي، والذي تضمن حجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة الذي يُعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، مراعيًا توزيع القضايا في مختلف المحافظات وتسليط الضوء علي الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية.مكة المكرمة خالد الفيصل 911 مركز العمليات الأمنية الموحدة 22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 06:02 PM استمع لشرح موجز تضمن حجم خدماته ومحصلة الأحوال الأمنية Advertisements "الفيصل" يتسلم التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة "الفيصل" يتسلم التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة. وخلال اللقاء استمع الأمير الفيصل إلى شرح موجز عن محتوى التقرير، قدمه مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة العقيد علي بن عطية الغامدي، والذي تضمن حجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة الذي يُعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، مراعيًا توزيع القضايا في مختلف المحافظات وتسليط الضوء علي الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية. الكلمات المفتاحية ، "الفيصل" يتسلم التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة ،

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