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نظّم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض, دورة تدريبية لممثلي الدول الأعضاء وبعض المعنيين من منسوبي مركز التحالف في التحالف بعنوان "مهارات التغطية الإعلامية لقضايا الإرهاب في البيئة الرقمية", ألقاها الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، الممثل الإعلامي للمملكة العربية السعودية في التحالف.
وسلطت فعاليات الدورة الضوء على ماهيّة التغطيات الإعلامية في الأعمال المتعلقة بمكافحة الإرهاب وواقع المعالجة الإعلامية للظاهرة الإرهابية.
وتضمنت التطرق إلى المنطلقات الإستراتيجية لتغطية قضايا الإرهاب إعلامياً وخصائص البيئة الرقمية وعلاقتها بالتغطية الإعلامية لقضايا الإرهاب.
وحظيت الدورة بتفاعل كبير من الحضور؛ نظرًا لتأثيرها في الارتقاء بالعمل الإعلامي المعني بمحاربة الإرهاب.
وتأتي هذه الدورة في إطار سلسلة من الدورات والندوات والتدريبات العملية التي ينظمها مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب؛ بهدف رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف التحالف في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.
التحالف الإسلامي العسكري الرياض
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 05:57 PM
عن مهارات تغطية قضايا الإرهاب في البيئة الرقمية"التحالف الإسلامي العسكري" ينظم دورة إعلامية
نظّم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض, دورة تدريبية لممثلي الدول الأعضاء وبعض المعنيين من منسوبي مركز التحالف في التحالف بعنوان "مهارات التغطية الإعلامية لقضايا الإرهاب في البيئة الرقمية", ألقاها الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، الممثل الإعلامي للمملكة العربية السعودية في التحالف.
وسلطت فعاليات الدورة الضوء على ماهيّة التغطيات الإعلامية في الأعمال المتعلقة بمكافحة الإرهاب وواقع المعالجة الإعلامية للظاهرة الإرهابية.
وتضمنت التطرق إلى المنطلقات الإستراتيجية لتغطية قضايا الإرهاب إعلامياً وخصائص البيئة الرقمية وعلاقتها بالتغطية الإعلامية لقضايا الإرهاب.
وحظيت الدورة بتفاعل كبير من الحضور؛ نظرًا لتأثيرها في الارتقاء بالعمل الإعلامي المعني بمحاربة الإرهاب.
وتأتي هذه الدورة في إطار سلسلة من الدورات والندوات والتدريبات العملية التي ينظمها مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب؛ بهدف رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف التحالف في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.
، "التحالف الإسلامي العسكري" ينظم دورة إعلامية ،
المصدر : الخليج 365
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