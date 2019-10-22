السعودية اليوم / تعليم الشرقية يوقع عدداً من العقود لتشغيل حضانات ملحقة بالمرافق التعليمية الحكومية



الدمام 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

وقع مدير تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أمس الأول عدداً من العقود الاستثمارية الخاصة لتشغيل حضانات ملحقة بالمرافق التعليمية الحكومية بتعليم المنطقة، وذلك في مقر إدارة التعليم بالدمام.

وأكد الدكتور الشلعان حرص وزارة التعليم على أهمية إيجاد البيئة الآمنة والصحية داخل الحضانات بالشكل الذي يتسنى خلاله تقديم الرعاية والخدمة ذات الجودة لأبناء المعلمات باعتبار ذلك ينعكس على استقرارهم النفسي والذي ينتج عنه بذل المزيد من العطاء في تجويد رسالتهم التعليمية.

وأضاف بأن قيادتنا الرشيدة –حفظها الله- تولي التعليم اهتماما كبيراً، وذلك لدوره في دعم رؤية المملكة 2030، متطلعاً في الوقت نفسه إلى المضي قدماً في التوسع بافتتاح الحضانات الملحقة بالمرافق التعليمية الحكومية بتعليم المنطقة الشرقية لتحقيق الأهداف المنشودة وفقاً لما هو مخطط له.

//انتهى//

18:28ت م

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