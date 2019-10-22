السعودية اليوم / تدشين عيادة هشاشة العظام بمركز صحي الجفر بالأحساء



الأحساء 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

دشنت صحة الأحساء أمس، عيادة فحص هشاشة العظام بمركز صحي الجفر، والتي تعد العيادة الأولى على مستوى الأحساء، وتهدف لفحص كبار السن لاكتشاف الحالات المصابة أو المعرضة للخطر و تعريفهم بأهمية الوقاية وطرقها.

وتزامن تدشين العيادة مع تفعيل حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام تحت شعار "ابنيها صح"، حيث تضمنت الفعالية مجموعة من الأركان التثقيفية شملت ركن التغذية، وركن هشاشة العظام، وركن الرعاية الصحية لكبار السن، وذلك لتعزيز الوعي حول هشاشة العظام، وتسليط الضوء على العواقب المستقبلية عند إهمال التشخيص والعلاج.

يذكر أن مرض هشاشة العظام من الأمراض المنتشرة عالميًّا، حيث يصيب امرأة من بين كل ثلاث نساء، ورجلاً من بين كل خمسة رجال تزيد أعمارهم على 50 عامًا، ويعد اتباع نظام غذائي صحي، والحصول على ما يكفي من البروتين، والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى الكالسيوم، وفيتامين (د)، من العوامل الأساسية في المساعدة على الحفاظ على تشكيل العظام وكثافتها، للوقاية من المرض؛ والتي تبدأ من مرحلة الطفولة، وتمتد إلى كل مراحل العمر لبناء عظام قوية.

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18:09ت م

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