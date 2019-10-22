السعودية اليوم / محافظ تيماء يلتقي مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك



تبوك 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

التقى محافظ تيماء سعد بن نايف السديري في مكتبه بمقر المحافظة اليوم , مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء المهندس أحمد بن محمد الشهراني.

ورحب السديري في بداية اللقاء بمنسوبي الدفاع المدني، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، ومساهمته في تعزيز الوعي لدى المواطنين بأخطار الحوادث وسرعة اصدار التنبيهات والتحذيرات، التي من شأنها تخفف من الاثار الناتجة عن الحوادث الأمطار والسيول.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني في محافظة تيماء، بتوفير إمكانيات بشرية وآلية للإدارة بالقيام بمهامها على الوجه الأكمل، ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ .

كما ذكر في آخر اللقاء الخدمات التي تقدمها الدفاع المدني بالمحافظه والمراكز التابعه لها وآلية التنسيق مع الجهات الحكومية بالمحافظة .

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17:47ت م

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