السعودية اليوم / بلدي بقيق يناقش خطة البلدية لموسم الأمطار



بقيق 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

عقد المجلس البلدي في محافظة بقيق اليوم, اجتماعا برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل عايد، وحضور اعضاء المجلس ومسؤولي البلدية، وذلك في مقر المجلس في المحافظة.

وناقش الاجتماع خطة البلدية التي ستنفذها لاستقبال موسم الأمطار في المحافظة والهجر التابعة لها، والاطلاع على خطة الطوارئ لمتابعة تصريف مياه الأمطار والسيول والتأكد من كفاءة شبكة التصريف إضافة إلى استعرض المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها بالمحافظة.

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17:43ت م

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