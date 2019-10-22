السعودية اليوم / تعليم صبيا ينظم اللقاء الأول للتوجيه والإرشاد



صبيا 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

نظمت إدارة تعليم صبيا اليوم ، اللقاء الأول للتوجيه والإرشاد ، بحضور مدير التعليم ضيف الله بن علي الحازمي ، وبمشاركة أكثر من 500 مرشد طلابي ومرشدة وعدد من المشرفين التربويين.

وشهد اللقاء تقديم عرضًا عن منجزات قسم التوجيه والإرشاد، والعديد من أوراق العمل عن التنمر في المدارس، وأسبابه وعلاجه، وأسس وآليات التوجيه والإرشاد الطلابي في المدارس، ومشكلة التدخين بين الطلاب وطرق علاجها، كما تضمن اللقاء تقديم العديد من الاستفسارات والمداخلات من قادة الإرشاد الطلابي.

وأكد مدير تعليم صبيا أهمية مواصفات المرشد والمرشدة في الميدان التربوي، من خلال الوعي الناضج، والفكر التربوي البناء، وتوظيف الاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء للوطن لتقوية اللحمة الوطنية بين أبنائنا وبناتنا ، متمنيًا مزيدًا من التوفيق للمرشدين الطلابيين والمرشدات .

// انتهى //

17:42ت م

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