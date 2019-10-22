السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن تحقق إنجازات أكاديمية على مستويات تسرب الطلاب واجتياز السنة التحضيرية



الدمام 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

أوضح عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبد العزيز الفهيد أن العمادة تسعى جاهدةً لتحقيق أفضل النتائج من خلال سعيها في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية التي وضعتها في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة وذلك للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وبلغ عددها تسعة أهداف تحقق منها 99% على أرض الواقع، وتقوم الجامعة حالياً في بناء الخطة الاستراتيجية الجديدة.

وأشار الدكتور الفهيد إلى أن من أهم عوامل النجاح في الجامعات المتميزة قدرتها على تأهيل طلابها بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية ليكونوا قادرين على الاندماج مع البيئة الجامعية بشكل منظم، ويجنبهم سلبيات النقلة الكبيرة في العملية التعليمية بين المرحلتين, وتُعدُّ عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، نموذجاً تعليمياً مميزاً حرصت الجامعة على تطبيقه قبل عشرة أعوام، وحقق نتائج متميزة مما جعله برنامجاً رائداً بعد هذه النتائج.

وأضاف أن العمادة تضع الطالب كهدف رئيس لها، وتبذل جهود كبيرة من أجل تحقيق أعلى معدلات التميز على المستوى التعليمي، ويتضح ذلك جلياً من خلال ارتفاع معدل المتوسط التراكمي لطلاب وطالبات السنة التحضيرية، حيث ارتفع معدل طلاب المسار الصحي من (3.91) في العام الجامعي 1435 / 1436هـ إلى (4.29) في العام الجامعي 1439 / 1440هـ، وبالنسبة للمسار الهندسي عن نفس الفترة فقد ارتفع من (3.22) إلى (3.68)، والمسار العلمي من (3.51) إلى (4.00).

وبين أن العمادة حققت إنجازاً كبيراً في خفض معدل التسرب للطلاب من خلال البرامج والآليات غير المسبوقة، ليس على مستوى الجامعة فقط، ولكن على مستوى عدد كبير من الجامعات

وأكد أن الطالب هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وتماشياً مع التوجهات السامية نحو الحكومة الإلكترونية فقد دشنت العمادة منذ عامين بوابة إلكترونية لخدمات الطلاب، تقدم خدمات الإرشاد، والاستعلام والتسجيل في الدورات التدريبية، والأنشطة الطلابية وغيرها من الخدمات الخاصة بالطلاب، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من خلال البوابة ما يقارب من (14730طلبا) جرى التعامل معها جميعاً، كما تعمل العمادة جاهدة بالنهوض بالتطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس بما يصب في النهاية لمصلحة الطلاب والطالبات من خلال برامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، التي بلغ عدد هذه البرامج (1079 برنامجا) خلال العام الجامعي 1439 / 1440هـ.

وأشار إلى أن العمادة نظمت مئات البرامج والفعاليات والأنشطة الإثرائية, التي تدعم مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب، وتعزز فيهم روح المبادرة والقيادة والتنظيم والثقة بالنفس والإبداع، حيث قدم الطلاب مئات المنتجات المختلفة، من خلال المعارض الخاصة بمقررات أساسيات المرسم ، وأن هذه الإنجازات تحققت بتوفيق من الله أولاً وأخيراً ثم بدعم كبير من قائد هذا الصرح العلمي معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، وبتعاون وتفاعل مشكور من جميع منسوبي ومنسوبات العمادة وقياداتها الكرام وإدارة الجامعة المختلفة.

// انتهى //

17:40ت م

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الدمام 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأوضح عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبد العزيز الفهيد أن العمادة تسعى جاهدةً لتحقيق أفضل النتائج من خلال سعيها في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية التي وضعتها في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة وذلك للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وبلغ عددها تسعة أهداف تحقق منها 99% على أرض الواقع، وتقوم الجامعة حالياً في بناء الخطة الاستراتيجية الجديدة.وأشار الدكتور الفهيد إلى أن من أهم عوامل النجاح في الجامعات المتميزة قدرتها على تأهيل طلابها بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية ليكونوا قادرين على الاندماج مع البيئة الجامعية بشكل منظم، ويجنبهم سلبيات النقلة الكبيرة في العملية التعليمية بين المرحلتين, وتُعدُّ عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، نموذجاً تعليمياً مميزاً حرصت الجامعة على تطبيقه قبل عشرة أعوام، وحقق نتائج متميزة مما جعله برنامجاً رائداً بعد هذه النتائج.وأضاف أن العمادة تضع الطالب كهدف رئيس لها، وتبذل جهود كبيرة من أجل تحقيق أعلى معدلات التميز على المستوى التعليمي، ويتضح ذلك جلياً من خلال ارتفاع معدل المتوسط التراكمي لطلاب وطالبات السنة التحضيرية، حيث ارتفع معدل طلاب المسار الصحي من (3.91) في العام الجامعي 1435 / 1436هـ إلى (4.29) في العام الجامعي 1439 / 1440هـ، وبالنسبة للمسار الهندسي عن نفس الفترة فقد ارتفع من (3.22) إلى (3.68)، والمسار العلمي من (3.51) إلى (4.00).وبين أن العمادة حققت إنجازاً كبيراً في خفض معدل التسرب للطلاب من خلال البرامج والآليات غير المسبوقة، ليس على مستوى الجامعة فقط، ولكن على مستوى عدد كبير من الجامعات السعودية ، ومن تلك البرامج (مركز دعم التعلم), الذي قدم ما يقارب من (8143) خدمة للطلاب والطالبات، بالإضافة لخطط ودعم أكاديمي للطلاب المتعثرين وبرامج إرشادية متخصصة أسهمت في خفض نسب التسرب مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت (12.60%) في العام الجامعي 1435 / 1436هـ وانخفضت في العام الجامعي 1439 / 1440هـ حتى وصلت إلى (4.70%)، وعلى مستوى اجتياز طلاب وطالبات السنة التحضيرية ذكر الفهيد لقد ارتفعت نسب الاجتياز للطلاب مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت (84%) في العام الجامعي 1435 / 1436هـ وارتفعت في العام الجامعي 1439 / 1440ه حتى وصلت إلى (93%).وأكد أن الطالب هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وتماشياً مع التوجهات السامية نحو الحكومة الإلكترونية فقد دشنت العمادة منذ عامين بوابة إلكترونية لخدمات الطلاب، تقدم خدمات الإرشاد، والاستعلام والتسجيل في الدورات التدريبية، والأنشطة الطلابية وغيرها من الخدمات الخاصة بالطلاب، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من خلال البوابة ما يقارب من (14730طلبا) جرى التعامل معها جميعاً، كما تعمل العمادة جاهدة بالنهوض بالتطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس بما يصب في النهاية لمصلحة الطلاب والطالبات من خلال برامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، التي بلغ عدد هذه البرامج (1079 برنامجا) خلال العام الجامعي 1439 / 1440هـ.وأشار إلى أن العمادة نظمت مئات البرامج والفعاليات والأنشطة الإثرائية, التي تدعم مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب، وتعزز فيهم روح المبادرة والقيادة والتنظيم والثقة بالنفس والإبداع، حيث قدم الطلاب مئات المنتجات المختلفة، من خلال المعارض الخاصة بمقررات أساسيات المرسم ، وأن هذه الإنجازات تحققت بتوفيق من الله أولاً وأخيراً ثم بدعم كبير من قائد هذا الصرح العلمي معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، وبتعاون وتفاعل مشكور من جميع منسوبي ومنسوبات العمادة وقياداتها الكرام وإدارة الجامعة المختلفة.// انتهى //17:40ت م0195

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.