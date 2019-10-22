سياسي / عقد ورشة العمل الثانية للعلاقات السعودية - التركمانستانية بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية



الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

عُقد بمقر معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض اليوم, ورشة العمل الثانية بعنوان : "العلاقات

واستهلت ورشة العمل بكلمة لمدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور السلامة رحب فيها بالوفد التركماني, مشيداً بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

واستعرض السلامة بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وزيارات قادة البلدين للبلد الآخر واجتماعات اللجنة السعودية التركمانية المشتركة.

وتضمنت الورشة عقد ثلاث جلسات عمل قدمت فيها عدد من أوراق العمل تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين ، والعلاقات الاقتصادية بما فيها النفط والغاز والاستثمار المشترك، كما تناولت الجلسة الثالثة التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والثقافية.

// انتهى //

17:23ت م

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الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسعُقد بمقر معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض اليوم, ورشة العمل الثانية بعنوان : "العلاقات السعودية - التركمانستانية", بحضور مدير عام المعهد الدكتور عبدالله بن حمد السلامة، ونائب مدير عام معهد MFA للعلاقات الدولية في تركمانستان التابع لوزارة خارجية تركمانستان الدكتور Jumamyrat Gurbangeldiev, وعدد من أعضاء هيئة التدريس في المعهدين وأعضاء في مجلس الشورى السعودي ومن سفارة تركمانستان في المملكة، إضافة إلى عدد من الباحثين والمهتمين بعلاقات البلدين.واستهلت ورشة العمل بكلمة لمدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور السلامة رحب فيها بالوفد التركماني, مشيداً بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.واستعرض السلامة بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وزيارات قادة البلدين للبلد الآخر واجتماعات اللجنة السعودية التركمانية المشتركة.وتضمنت الورشة عقد ثلاث جلسات عمل قدمت فيها عدد من أوراق العمل تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين ، والعلاقات الاقتصادية بما فيها النفط والغاز والاستثمار المشترك، كما تناولت الجلسة الثالثة التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والثقافية.// انتهى //17:23ت م0190

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