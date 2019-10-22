السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يلتقي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة



المدينة المنورة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية الاستفادة من استخدامات المياه المُجددة في خِدْمات الريّ، وتعزيز إنتاج المياه للوصول إلى نسبة مرتفعة، والاستفادة القصوى منها في الخِدْمات البلدية وغيرها من المجالات التي تتناسب مع احتياجات الريّ.

وأشار سموه خلال لقائه بمعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، إلى المقومات التنافسية والاقتصادية التي تتمتع بها محافظتا خيبر وينبع، مشدداً على أهمية تسخير الميزة النسبية الزراعية في المحافظات لدعم المزارعين في المنطقة.

وأشاد سمو أمير المنطقة بتوجه الوزارة في تحسين الأنظمة والإجراءات في إشراك القطاع الخاص في بناء وتشغيل محطات المياه المُجددة بما يضمن الاستدامة والكفاءة التشغيلية العالية, مؤكداً ضرورة استخدام أراضي وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة وتهيئتها كمتنزهات عامة لخدمة أهالي المنطقة بالتنسيق مع الأمانة وهيئة تطوير المنطقة وتمكين المستثمرين من المشاركة في عملية تطوير هذه المواقع وتحقيق الاستفادة الأمثل منها بما يعزز جودة الحياة في المنطقة.

من جهته استعرض معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، خلال اللقاء منظومة العمل المشترك بين الوزارة والجهات الحكومية في المدينة المنورة لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي.

وتحدث المشيطي عن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يحظى بدعم القيادة على مستوى جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى الدعم المالي لصغار مربي المواشي والإعانات الزراعية واستفاد من الخِدْمات التمويلية نحو 4000 مواطن بمنطقة المدينة المنورة يشكلون نسبة 10% على مستوى المملكة.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة القصوى من المياه المجددة لتصل إلى نسبة 70% وَفْقاً للإستراتيجية الوطنية للمياه بالإضافة إلى تعظيم الفائدة من الخِدْمات الاستثمارية في محطات المعالجة الجديدة والجاري تنفيذها في مناطق المملكة بما في ذلك المحطة الجديدة التي سيكون إنشائها وتشغيلها بواسطة القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل و التحويل (BOT)، وتحدث عن توجه الوزارة عن تعزيز الفرص الاستثمارية في الأراضي الزراعية التابعة للوزارة في منطقة المدينة المنورة.

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17:20ت م

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