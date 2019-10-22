السعودية اليوم / بلدية النعيرية تكمل استعداداتها لموسم الأمطار



النعيرية 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

أكملت بلدية محافظة النعيرية استعداداتها لموسم الأمطار لهذا العام من خلال وضع خطة متكاملة واتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار .

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أن البلدية ممثلة في إدارتي الشؤون الفنية والخدمات وقسم الحركة والصيانة قامت بكافة استعداداتها اللازمة من حيث جاهزية محطات الضخ و تصريف مياه الأمطار و السيول البالغ عددها 8 محطات في المحافظة، إضافة إلى تجهيز كافة الآليات و المعدات الخاصة بسحب المياه و تجهيز فرق ثابتة أثناء هطول الأمطار ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنظيف قنوات التصريف، و تكثيف عمليات الصيانة الدورية لمكائن الشفط و إزالة العوائق من العبارات المؤدية إلى خزانات التجمع، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات و المؤسسات المتعاقدة معها البلدية لتوفير آليات إضافية تكون على استعداد مباشر في حال دعت الضرورة .

وأشار الرجباني إلى أن البلدية وضعت خطة شاملة تستعد من خلال جميع مرافقها و أجهزتها لمواجهة أي حالات طارئة أثناء هطول الأمطار، مؤكدًا على أنه سيتم نشر المعدات و الآليات في الشوارع الرئيسة و الطرق المهمة للعمل على سحب كميات المياه منعاً لتجمعها بواسطة عدد من سيارات سحب المياه سيتم توزيعها على المناطق المختلفة بالمحافظة، مهيباً بالمواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال الاتصال على الرقم الموحد 940 .

// انتهى //

17:17ت م

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