شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يزور المملكة والكويت قبل نهاية الشهر الحالي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:16 مساءً, 22 أكتوبر 2019 م المناطق - الرياض نقل موقع عمون الاخباري الالكتروني عن مصادر خاصة، عن زيارتين مرتقبتين للعاهل الأردني عبدالله الثاني، الى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت قبل نهاية الشهر الحالي.

وقالت المصادر، إن العاهل الأردني سيتوجه الى السعودية للمشاركة في مؤتمر اقتصادي، والكويت للاطمئنان على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد عودته من رحلة علاجية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | العاهل الأردني يزور المملكة والكويت قبل نهاية الشهر الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.