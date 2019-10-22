شكرا لقرائتكم خبر عن وميض لحظي يصيب شخصين ويهشم واجهة بناية في «جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تسبب وميض لحظي في إصابة شخصين وتهشم واجهة بناية فجر اليوم (الثلاثاء) بمحافظة جدة، وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ التابعة لمدني محافظة جدة باشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء)، حادثة تسرب غاز بداخل شقة بالدور الرابع لبناية مكونة من 4 أدوار، نتج عنه وميض لحظي نتيجة تعرضه لمصدر حراري، وتسبب الوميض اللحظي في إصابة شخصين أحدهما بجروح، والآخر بحروق من الدرجة الثانية، وتهشم واجهة الشقة ذات المصدر في تسرب الغاز، كما تضررت شقة مجاورة لها، ومن التلفيات التي تسببت فيها الحادثة تضرر مركبة كانت متوقفه أمام البناية نتيجة انهيار واجهة الشقة من ارتفاع 4 طوابق.

وتابع سرحان: «عملت فرق الإنقاذ طوقاً على منطقة الحادثة لعدم الدخول إليها بعد أن أُخليت البناية احترازيا، وتم البحث في منطقة الحادثة، ولم تسجل أية خسائر بالأرواح، فيما تابعت كافة الجهات ذات العلاقة عملها في موقع الحادثة». وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بكافة الإخوة المواطنين والمقيمين عند اشتمام رائحة الغاز أو الاشتباه برائحته أن يتم إغلاق مصدر الغاز فوراً، وعدم استخدام أي مصدر حراري للكشف عن مصدر التسرب، والابتعد عن استخدام مروحة الشفط في تهوية المنطقة من الغاز، ويفضل فتح النوافذ لعملية التهوية والابتعاد عن تشغيل مصادر الكهرباء مثل الإضاءة، وكذلك الأجهزة الكفية والإبلاغ فوراً والاتصال على مركز العمليات الأمنية الموحد على الرقم 911.