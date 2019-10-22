شكرا لقرائتكم خبر عن «ساند» يُوفر للمتعطلين 60٪ من متوسط الأجور خلال 3 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكترووني)

عرّفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مستفيديها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل والمُعرف بـ«ساند»⁩، والذي يوفر للمتعطل عن العمل الدخل المادي، والمساعدة في البحث عن فرص وظيفية والتدريب. وبينت التأمينات الاجتماعية أن حساب تعويض المستفيد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ⁧(ساند⁩) خلال عام واحد، يكون باحتساب 60٪ من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك خلال الأشهر الثلاثة الأولى، بحيث يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9 آلاف ريال، أما التسعة الأشهر المتبقية فيحتسب 50٪ من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، بشرط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ التعويض 7500 ريال.

وعن خطوات طلب صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ⁧(ساند⁩)، أفادت التأمينات الاجتماع بأنه يتم من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي بالتأمينات، واختيار أيقونة (التعطل عن العمل)، ومن ثم اختيار أيقونة (طلب ساند) وإدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان) ومن ثم إرسال الطلب. واشترطت التأمينات الاجتماعية على من ترك العمل، التقديم على تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ⁧(ساند⁩) خلال 90 يوماً من تاريخ ترك العمل. ويقوم «ساند» على رعاية العامل السعودي وأسرته، خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشاً كريماً، إضافة لتوفير التدريب اللازم، ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

ويطبق «ساند» على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين، الخاضعون لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يساهم البرنامج في توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويعتبر أحد آليات إدارة سوق العمل، إذ يحقق إيجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة، يساعد من خلالها في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية. وصدر نظام التعطل عن العمل «ساند» بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12 /3/ 1435هـ، وبدأ تطبيق النظام في المملكة اعتباراً من 1 /11/ 1435هـ، للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، وابتداءً من 1 /9/ 2014 للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.