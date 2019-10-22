، أثناء اجتماع "بوتين" و"أردوغان".. "الخارجية الروسية" تندد بالعدوان التركي على سوريا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أثناء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي جنوب روسيا، اليوم الثلاثاء، عمدت وزارة الخارجية الروسية إلى التنديد بالعدوان التركي على شمال سوريا.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن أوليج سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي، قوله: "إن التوغل التركي بشمال سوريا ينتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية".
واعتبر "سيرومولوتوف"، وفقاً لـ"رويترز"، أن القوات الروسية والإيرانية فحسب هي التي يحق لها قانوناً أن تكون في سوريا.
وتوقّع المسؤول الروسي أن يوضح اجتماع "بوتين" و"أردوغان" الجانب الذي يسيطر على المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا.
بوتين أردوغان الخارجية الروسية العدوان التركي على شمال سوريا
أثناء اجتماع "بوتين" و"أردوغان".. "الخارجية الروسية" تندد بالعدوان التركي على سورياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-22
أثناء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي جنوب روسيا، اليوم الثلاثاء، عمدت وزارة الخارجية الروسية إلى التنديد بالعدوان التركي على شمال سوريا.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن أوليج سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي، قوله: "إن التوغل التركي بشمال سوريا ينتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية".
واعتبر "سيرومولوتوف"، وفقاً لـ"رويترز"، أن القوات الروسية والإيرانية فحسب هي التي يحق لها قانوناً أن تكون في سوريا.
وتوقّع المسؤول الروسي أن يوضح اجتماع "بوتين" و"أردوغان" الجانب الذي يسيطر على المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
04:09 PM
"سيرومولوتوف" توقّع أن يوضح اللقاء الطرف المسيطر على مناطق النفط
أثناء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي جنوب روسيا، اليوم الثلاثاء، عمدت وزارة الخارجية الروسية إلى التنديد بالعدوان التركي على شمال سوريا.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن أوليج سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي، قوله: "إن التوغل التركي بشمال سوريا ينتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية".
واعتبر "سيرومولوتوف"، وفقاً لـ"رويترز"، أن القوات الروسية والإيرانية فحسب هي التي يحق لها قانوناً أن تكون في سوريا.
وتوقّع المسؤول الروسي أن يوضح اجتماع "بوتين" و"أردوغان" الجانب الذي يسيطر على المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا.
، أثناء اجتماع "بوتين" و"أردوغان".. "الخارجية الروسية" تندد بالعدوان التركي على سوريا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أثناء اجتماع "بوتين" و"أردوغان".. "الخارجية الروسية" تندد بالعدوان التركي على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.