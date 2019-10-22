محمد بن مسعود - الدمام - عقب عملية نوعية خلّفت مقتل العشرات من المليشيا استهدفت راجمات صواريخ القوات السعودية، اليوم، مواقع وتعزيزات عناصر "الحوثي" بصعدة شمالي اليمن. جاء ذلك بعد أن نفّذت القوات السعودية عملية نوعية داخل الأراضي اليمنية في "الملاحيط" بصعدة، أسفرت عن مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عدد من الأطقم العسكرية التابعة للمليشيا.القوات السعودية الحوثيون صعدة 22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 05:05 PM عقب عملية نوعية خلّفت مقتل العشرات من المليشيا Advertisements راجمات سعودية تدكّ مواقع للحوثيين في شمال اليمن راجمات سعودية تدكّ مواقع للحوثيين في شمال اليمن استهدفت راجمات صواريخ القوات السعودية، اليوم، مواقع وتعزيزات عناصر "الحوثي" بصعدة شمالي اليمن. جاء ذلك بعد أن نفّذت القوات السعودية عملية نوعية داخل الأراضي اليمنية في "الملاحيط" بصعدة، أسفرت عن مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عدد من الأطقم العسكرية التابعة للمليشيا. الكلمات المفتاحية ، راجمات سعودية تدكّ مواقع للحوثيين في شمال اليمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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