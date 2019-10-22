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ينظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ضمن حملة "اختر_لونك"، مسابقة توعوية تفاعلية في الرياض خلال الفترة من 20 - 26 أكتوبر، وفي الدمام خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، وفي جدة من 11 نوفمبر.
وسيقام ضمن فعالية المسابقة التوعوية معرض توعوي مصاحب يشرح بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة ومسابقات متنوعة.
ورصدت "كفاءة" جوائز ثمينة للمتسابقين من الجنسين للكبار والصغار، وتهدف إلى رفع مستوى وعي شرائح المجتمع حول ترشيد الاستهلاك، وضرورة اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة.كفاءة اختر_لونك الرياض
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 04:37 PM
تقديم جوائز ثمينة للمتسابقين من الجنسين للكبار والصغار
ينظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ضمن حملة "اختر_لونك"، مسابقة توعوية تفاعلية في الرياض خلال الفترة من 20 - 26 أكتوبر، وفي الدمام خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، وفي جدة من 11 نوفمبر.
وسيقام ضمن فعالية المسابقة التوعوية معرض توعوي مصاحب يشرح بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة ومسابقات متنوعة.
ورصدت "كفاءة" جوائز ثمينة للمتسابقين من الجنسين للكبار والصغار، وتهدف إلى رفع مستوى وعي شرائح المجتمع حول ترشيد الاستهلاك، وضرورة اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة.
، "كفاءة" يعلن عن مسابقة "اختر لونك" في الرياض وجدة والدمام ،
المصدر : الخليج 365
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