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شاهد: شاب يطلق النار وسط حي سكني بالسعودية

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تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية ، مقطع فيديو لشاب، وهو يقوم بإطلاق النار من سلاح رشاش وسط حي سكني بحفر الباطن.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الشرقية، أنه ”عند الساعة واحدة من صباح يوم الثلاثاء، تلقت الشرطة بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل، حيث تم القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن“.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية من القبض على شخص كان في حالة غير طبيعية بسبب استخدام سلاحه بطريقة جنونية.

وكان فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة أظهر شخصًا وهو يطلق النار بشكل هستيري في شارع عام داخل حي سكني، فيما ظهرت عدة دوريات أمنية وعدد من رجال الأمن وآخرون وهم يلاحقون الرجل.

وأوضح أن الرجل، مواطن في العقد الثالث من عمره وكان بحالة غير طبيعية، حيث ضبط سلاح رشاش كان بحوزته، مؤكدا أنه لم يتعرض أحد لأي سوء.

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