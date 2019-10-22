مواطن يحبس طليقته وأطفاله الـ 5 بالسلاسل في حائل ويختفي.. وهكذا تم الوصول إليهم

تمكنت الجهات الأمنية والصحية بحائل، أمس، في إنقاذ 5 أطفال (من 2 – 5 سنوات) ووالدتهم ؛ بعد اتهام والدهم الذي طلّق والدتهم، أخيراً، باحتجازهم بالمنزل لأكثر من 24 ساعة بسلاسل وغادر المنزل.

وفي التفاصيل ، بحسب “سبق” تلقت عمليات الشرطة بلاغاً من مواطن يفيد باستغاثة أطفال يطلبون المساعدة من نافذة إحدى الشقق القريبة منه، وبدخوله إلى المنزل لاستطلاع الأمر فُوجئ بإغلاق الباب بالسلاسل.

وفوراً أبلغ عمليات الشرطة وباشرت الدوريات الأمنية والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي وجهات أمنية أخرى معنية، الموقع وتمّ كسر باب المنزل وإخراج جميع أفراد العائلة، ونقلهم إلى مستشفى الملك خالد بحائل؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية.

يُشار إلى عدم وجود وسائل تواصل مع والدة الأطفال؛ إذ يُرجّح سحب طليقها جميع وسائل أجهزة التواصل منها لضمان عدم تواصلها مع أقاربه أو أقاربها ولا حتى الجهات المعنية لإنقاذهم.

وتُكثِّف الجهات الأمنية المعنية بحائل بحثها عن والد الأطفال، الذي اتضح إغلاقه هو أيضاً وسائل التواصل معه كافة سواء الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.