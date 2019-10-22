مواطن يطلق النار من رشاش باتجاه جيرانه في حفر الباطن والشرطة تلقي القبض عليه

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل أطلق النار من سطح منزل تحت الإنشاء، باتجاه منزل مجاور بحفر الباطن، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إنه عند الساعة (1:45) من ليلة يوم الثلاثاء، باشرت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل؛ حيث تم تحييد خطره والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجاني هو مواطن في العقد الثالث من العمر وبحالة غير طبيعية، كما تم ضبط سلاح رشاش بحوزته، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي سوء، وسط تأكيدات من شرطة المنطقة الشرقية على حرص وزارة الداخلية على تطبيق وتنفيذ الأنظمة بحق من يخالفها.