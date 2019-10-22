الأمير تركي بن محمد يلتقي وزير الدفاع الياباني ويبحث تطوير العلاقات

استعرض وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وزير الدفاع الياباني، في العاصمة اليابانية طوكيو؛ فرص تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن الأمير تركي بن محمد بن فهد، التقى وزير الدفاع الياباني، واستعرض معه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وفرص تطويرها في شتى المجالات.

كما استقبل ولي عهد مملكة البحرين، بطوكيو، الأمير تركي بن محمد بن فهد، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأمير تركي بن محمد شارك نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مراسم تنصيب الإمبراطور ناروهيتو أكيهيتو إمبراطور اليابان، بمناسبة اعتلائه العرش، في العاصمة طوكيو، بحضور عدد من رؤساء الدول، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).