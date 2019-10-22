بالفيديو.. الأمير تركي بن محمد يشارك في تنصيب إمبراطور اليابان

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك -اليوم الثلاثاء- وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، في مراسم تنصيب إمبراطور اليابان.

وجرت مراسم تنصيب الإمبراطور ناروهيتو أكيهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش، في العاصمة طوكيو، بحضور عدد من رؤساء الدول، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلن الإمبراطور ناروهيتو، تنصيبه خلال حفل ضخم أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو، بحضور 2000 مدعو من 180 بلدًا.

وارتدى الإمبراطور ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو، الزي التقليدي الخاص بمراسم التنصيب، وقال في كلمته: «بعدما ورثت العرش بموجب الدستور وقانون البيت الإمبراطوري (...) أعلن تنصيبي»، وتابع قائلًا: «أعد هنا بأنني سأصلي دومًا من أجل سعادة الشعب الياباني والسلام العالمي»، مؤكدًا التزامه بالوقوف بجانب الشعب للوفاء بواجباته كرمز للأمة ولوحدة شعب اليابان.

وفي الأول من مايو الماضي أصبح الإمبراطور ناروهيتو، رسميًّا، الإمبراطور الـ126 لليابان؛ وذلك بعد تخلي والده الإمبراطور أكيهيتو عن العرش.