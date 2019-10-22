وزارة الحرس الوطني تعتمد ترقيات 1275 ضابطًا تفعيلًا لـ«الأمر الملكي»

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، اعتماد ترقية 1275 ضابطًا من منسوبي الوزارة، عقب صدور الأمر الملكي بذلك.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن الترقيات شملت رتب «ملازم أول - نقيب - رائد - مقدم».
وكانت وزارة الحرس الوطني أعلنت، في وقت سابق، اعتماد ترقية 4182 فردًا من منسوبي الوزارة في مختلف الرتب والتخصصات والوحدات خلال الفترة الأولى لعام 1441هـ.
وأوضحت الوزارة الترقيات تضمنت رتب «جندي أول - عريف - وكيل رقيب - رقيب - رقيب أول - رئيس رقباء».
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