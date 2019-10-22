فاجأ محتج لبناني مذيعة إحدى القنوات التليفزيونية القطرية، باحتياج لبنان إلى رجل شريف مثل الأمير محمد بن سلمان؛ للقضاء على الفساد المستشري في البلد.
ووثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للرجل اللبناني، وهو يقول لمذيعة قناة «التليفزيون العربي» الممولة من قطر: «لازم يطلع إنسان شريف في ها البلد يعمل مثل ما عمل محمد بن سلمان في السعودية».
وبرر المحتج اللبناني رغبته في ظهور شخصية مثل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بلاده، لاسترجاع الأموال. المنهوبة والمقدرة بـ100 مليار دولار، لتسارع المذيعة بإنهاء الفقرة مع المواطن اللبناني.
ويشهد لبنان ولليوم السادس على التوالي، احتجاجات ضخمة اعتراضًا على سوء الأحوال المعيشية والفساد، مطالبين باستقالة الحكومة.
وأقرت الحكومة اللبنانية، أمس الإثنين، البنود الإصلاحية ومشروع موازنة عام 2020، واتخذ رئيس مجلس الوزراء 14 قرارًا مهمًا، من بينها تخفيض مرتبات الوزراء وإلغاء وزارة الإعلام وتوفير الكهرباء، لكن ذلك لم يوقف الاحتجاجات التي طالبت برحيل الحكومة كلها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لبناني يفاجئ «فضائية قطرية»: نريد نموذجًا للأمير محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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