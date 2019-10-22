بالصور.. الملك يبحث قضايا أمنية ودفاعية مع وزير الدفاع الأمريكي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرجر، وعدد من المسؤولين.

Advertisements

وكان نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، استقبل أمس الاثنين، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، خلال زيارته إلى الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة.