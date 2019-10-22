«التقويم والتدريب» تعلن جاهزيتها لمنح «الرخصة» لـ400 ألف معلم ومعلمة

أكدت هيئة التقويم والتدريب، اليوم الثلاثاء، أن اختبارات رخص المعلمين والمعلمات لن تكون مجانية، مشيرةً إلى أنها مستعدة لتطبيق الاختبارات على أكثر من 400 ألف معلم.

وقال رئيس هيئة التقويم والتدريب الدكتور حسام زمان -في تصريحات صحفية- إن الهيئة بالمشاركة مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس)، جاهزة لتنفيذ رخص المعلمين والمعلمات، مؤكدًا اكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالاختبارات التي يستفيد منها أكثر من 400 ألف معلم ومعلمة.

وأضاف الدكتور زمان أن الاختبارات لن تكون مجانية، وأن لها رسومًا، وهذه الرسوم مخصصة لتغطية تكاليف الاختبارات، مشيرًا إلى تقديم ورش تدريبية للمعلمين لتعريفهم بالمعايير المهنية للمعلمين والمعلمات، مضيفًا أن الهدف من اختبارات الرخص المهنية للمعلمين هو تطوير أدائهم، وكشف جوانب القوة والضعف لديهم.

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وأشار الدكتور زمان إلى أن الاختبارات الوطنية للطلبة، استهدفت قياس مستوى التحصيل لدى الطلاب والطالبات في مادتي العلوم والرياضيات، موضحًا أن هناك دراسة تمت لتقويم الأداء المدرسي، وستبين نتائجها التي تعلن الشهر القادم عن بعض جوانب أداء المعلمين والمعلمات داخل الفصول.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أعلنت أمس الاثنين، «تدني الأداء عامةً للطلاب والطالبات في نتائج الاختبارات الوطنية»، وذكرت -في مؤتمر صحفي- أن «أداء الطلاب والطالبات في نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأدائهم في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، متدنية في مادتي الرياضيات والعلوم».