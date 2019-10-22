السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة



المدينة المنورة 23 صفر 1441 الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء

وفِي بداية اللقاء هنأ سموه الجابري بهذه الثقة، متمنياً له التوفيق في عمله، مؤكدا أهمية الدور التي تقوم به وكالة الأنباء السعودية في نقل وإبراز العناية الفائقة التي أولاها قادة هذه البلاد للحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى المصداقية والموضوعية والثبات التي تتميز بها "واس".

واستمع سموه لعرض عن أعمال مكتب الوكالة بمنطقة المدينة المنورة، والتغطيات الإعلامية للفعاليات والمناسبات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التقارير الإخبارية التي تبرز الجهود والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة لراحة زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

من جانبه رفع الجابري شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على توجيهاته ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم هذه المدينة المباركة، مبيناً أن توجيهات سموه ستكون دافعا له ولزملائه لأداء أعمالهم الإعلامية المناطة بهم.

// انتهى //

16:12ت م

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المدينة المنورة 23 صفر 1441 الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة مساعد ضيف الله الجابري بمناسبة تعيينه مديراً للمكتب.وفِي بداية اللقاء هنأ سموه الجابري بهذه الثقة، متمنياً له التوفيق في عمله، مؤكدا أهمية الدور التي تقوم به وكالة الأنباء السعودية في نقل وإبراز العناية الفائقة التي أولاها قادة هذه البلاد للحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى المصداقية والموضوعية والثبات التي تتميز بها "واس".واستمع سموه لعرض عن أعمال مكتب الوكالة بمنطقة المدينة المنورة، والتغطيات الإعلامية للفعاليات والمناسبات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التقارير الإخبارية التي تبرز الجهود والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة لراحة زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.من جانبه رفع الجابري شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على توجيهاته ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم هذه المدينة المباركة، مبيناً أن توجيهات سموه ستكون دافعا له ولزملائه لأداء أعمالهم الإعلامية المناطة بهم.// انتهى //16:12ت م0170

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.