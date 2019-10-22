السعودية اليوم / مدني تبوك ينفذ فرضية حريق بمبنى فرع وزارة العمل بالمنطقة



تبوك 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك اليوم, فرضية حريق بمبنى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, وذلك للتأكد من جاهزية الفرق الميدانية في الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة والخطط المعدة لمباشرة الحوادث الفعلية.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمدني تبوك الملازم أول رافع العمري أنه قد جرى تنفيذ تجربة حريق وهمي نتج عنه إخلاء جميع الموظفين بالمبنى وإنقاذ 2 محتجزين إصابتهما متوسطة، مشيراً إلى أن الفرضية شارك فيها فرقتي اطفاء وإنقاذ وفرق إسعافية من الهلال الأحمر ومندوب شركة الكهرباء وبتواجد من الدوريات الأمنية ودوريات المرور في الموقع, كما جرى توجيه جميع فرق الدفاع المدني وجميع الجهات المشاركة لمباشرة مهامها في الحادث كلاً فيما يخصه.

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16:10ت م

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