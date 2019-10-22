السعودية اليوم / سمو نائب أمير القصيم يستقبل مدير الشؤون الصحية ورئيس التجمع الصحي بالمنطقة



بريدة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي, والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع.

وفي مستهل الاستقبال نوه سموه بما حصلت عليه البرامج الصحية بالمنطقة من تميز وإشادة أسهم في مؤشرات وزارة الصحة, مشيداً بما يتلقاه القطاع من دعم القيادة، مبدياً تقديره لمقدمي الخدمات الصحية على جهودهم لخدمة المرضى.

وتسلم الأمير فهد بن تركي بن فيصل التقرير السنوي للمشاريع الصحية التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم بعد أن انتهت من تنفيذ 10 مشاريع صحية بتكاليف إجمالية بلغت أكثر من 266 مليون ريال خلال العام الماضي 1440هـ.

واستعرض اللقاء أيضاً المرحلة القادمة للخدمات الصحية بعد أن وافقت وزارة الصحة على البدء ببرنامج التحول الصحي في المنطقة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

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15:58ت م

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