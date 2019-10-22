السعودية اليوم / أمير القصيم يلتقي مدير الشؤون الصحية والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة



بريدة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الامارة بمدينة بريدة ، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي ، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع.

ورحب سمو أمير القصيم في بداية اللقاء بمدير عام الصحة والرئيس التنفيذي للتجمع ، مشيدا بما تحقق من خدمات صحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية مما اسهم في رفع كفاءة الخدمات العلاجية بفضل من الله ثم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة لرعاية المواطنين وتوفير افضل البرامج العلاجية لهم.

وأكد سموه أن الرعاية الصحية بالمنطقة تشهد تطورا مستمرا، بعد أن شهدت بدء برامج التحول في الخدمات الصحية انطلاقا من رؤية المملكة 2030، وسيكون لها أثر إيجابي على تسهيل حصول المواطنين على البرامج العلاجية وفقاً لاهداف الرؤية, وبالدعم اللامحدود الذي تتلقاه من قبل القيادة ـ أيدها الله ـ, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

واستعرض اللقاء الخطوات التي تشهدها المنطقة والدور الإشرافي للشؤون الصحية لمتابعة الخدمات الصحية ، بالإضافة إلى الأدوار التنفيذية المنوطة بالتجمع الصحي للمنطقة.

// انتهى //

15:53ت م

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