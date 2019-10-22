

الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي, بأنه وبناء على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لأعمال اللجنة المركزية والميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي، وتأكيد سموهما على المتابعة الدقيقة والحازمة في الحد من المخالفات الشرعية والنظامية، فقد رصدت اللجنة المختصة قيام بعض مدعي تفسير الرؤى والأحلام بمدينة الرياض باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لوضع الدعاية لأنفسهم، واتخاذها وسيلة تجارية بتعبير وتأويل الرؤى مقابل مبالغ مالية، أو بطلب الرتويت لزيادة أعداد المتابعين وبعضهم مجهول الحال مع وجود بعض المخالفات الشرعية والنظامية عليهم.

وبناء عليه فقد صدر التوجيه من سموه الكريم للجان المختصة بالرصد والرفع عن هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

// انتهى //

15:51ت م

0157





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض : تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق مدعي تفسير الرؤى والأحلام على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.