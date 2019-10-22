السعودية اليوم / بدء اجتماع فريق عمل الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030



القاهرة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بوضع الإطار العام لتنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، بحضور عدد من الخبراء الإعلاميين المهتمين بمجال التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن ممثلين الاتحادات والمنظمات العربية الممارسِة لمهام إعلامية.

وأوضح مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور فوزى الغويل في تصريح له على هامش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين أن الاجتماع يهدف إلى التوصل لرؤية إستراتيجية مشتركة من أجل تحقيق الأهداف السابعة عشر للتنمية المستدامة والوصول إلى الغايات المرجوة منها، بما في ذلك تحديد الأهداف ذات الأولوية للدول الأعضاء التي يجب تسليط الضوء عليها خلال المرحلة الراهنة، كما يُسند لهذا الفريق مهمة وضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات يتضمن أبرز الأنشطة التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المستقبلية وبما يخدم أهداف الخريطة.

مما يذكر أنه تم اعتماد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 بموجب القرار الصادر عن الدورة العادية (48) لمجلس وزراء الإعلام العرب لعام 2017، كما تم إقرارها من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها (29) التي عُقدت بالمملكة العربية

// انتهى //

15:33ت م

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القاهرة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بوضع الإطار العام لتنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، بحضور عدد من الخبراء الإعلاميين المهتمين بمجال التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن ممثلين الاتحادات والمنظمات العربية الممارسِة لمهام إعلامية.وأوضح مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور فوزى الغويل في تصريح له على هامش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين أن الاجتماع يهدف إلى التوصل لرؤية إستراتيجية مشتركة من أجل تحقيق الأهداف السابعة عشر للتنمية المستدامة والوصول إلى الغايات المرجوة منها، بما في ذلك تحديد الأهداف ذات الأولوية للدول الأعضاء التي يجب تسليط الضوء عليها خلال المرحلة الراهنة، كما يُسند لهذا الفريق مهمة وضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات يتضمن أبرز الأنشطة التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المستقبلية وبما يخدم أهداف الخريطة.مما يذكر أنه تم اعتماد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 بموجب القرار الصادر عن الدورة العادية (48) لمجلس وزراء الإعلام العرب لعام 2017، كما تم إقرارها من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها (29) التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية عام 2018، وذلك بهدف إشراك الإعلام العربي في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وتعزيز اهتمامه بأهدافها.// انتهى //15:33ت م0149

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