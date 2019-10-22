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2019-10-22 الغذاء والدواء: توقفوا عن استعمال غسول مسك الغابات وتخلصوا من المنتج فورًا لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا متابعات الخليج 365 - واس حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج غسول “مسك الغابات للطهارة”، لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.

وأوضحت “الهيئة” أنها حللت عينات من منتجات العناية الخارجية بالمناطق الحساسة المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج اسم “مسك الغابات للطهارة ASQ Intimate Cleanser Al Tahara Jungle Musk”، مُصنع في المملكة العربية السعودية برقم تشغيلة (10119) وتاريخ صلاحية 2022/03 من إنتاج مصنع عبد الصمد القرشي للعطور ومستحضرات التجميل.

ونصحت “الغذاء والدواء” المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادرها.

وشددت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.







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