متى موعد أسنانك بالحكومي.. مواطنون ينتظرون شهورًا.. وخريجو الأسنان: نحن بلا عمل

2019-10-22

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

كشف العديد من المواطنين عن معاناتهم في حجز موعد للكشف لدى عيادات الأسنان في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

وأوضح المواطنون أن بعضهم يحصل على مواعيد قد تمتد لعدة أشهر أو عام كامل من أجل الكشف على الأسنان التي من المفترض أنها تسبب الألم لصاحبها ولا يمكنه تحمل الألم لأيام فيلجأ إلى المستشفيات والعيادات الخاصة.

وعبر وسم “متى موعد أسنانك بالحكومي” كشف عدد من المواطنين عن وجود بطالة في تخصص طب الأسنان بالرغم من وجود عجز في الأطباء لدى العديد من المراكز والمستشفيات الحكومية داعين إلى حل هذه المعضلة فالكوادر الوطنية المؤهلة متوفرة ومع ذلك لا يتم الاستعانة بهم في تقليص مدة الانتظار.

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طبيبة الأسنان إسراء العنزي التي وصفت نفسها بأنها طبيبة أسنان مع إيقاف التنفيذ قالت: “هذه معاناة متابعات الخليج 365 الحقيقية مواعيد بالأشهر وتمتد للسنوات، مراكز صحية مجهزة من غير أطباء الأسنان، مواد تنتهي صلاحيتها ولا أحد يستفيد منها، تطبيق ما فيه ربع موعد لعيادات الأسنان. السؤال أين دور الوزارة من كل هذا العبث!”.

وقال د. عبدالله موجهًا كلامه لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: “متابعات الخليج 365 محتاج علاج الأسنان ومواعيد بالسنين وأطباء أسنان بالآلاف عاطلون ألم تأتِ اللحظة التي تلتفت فيها لنا وتعتبرنا تخصصًا مهمًا بالوزارة”.

بدوره غرد الدكتور بكر الوائلي عبر الوسم بالقول: “الشعب يحتاج عيادات أسنان والمراكز الخاصة تطلب مبالغ خيالية للعلاج، والناس تعبت من طول المواعيد.. وأطباء الأسنان في بطالة!!”.

وتابع الوائلي: من منطلق رؤية بلادنا التي ستقوم على سواعد أبناء الوطن لا بد من دحض كل من يقف ضد تحقيق هذه الرؤية ولكم العبرة في أطباء الأسنان تم تعطيلهم مع سبق الإصرار لمصالح شخصية دون النظر في مصلحة الوطن وأبنائه وبناته”.

وقدم الدكتور عارف العطوي عدة حلول جاء فيها: افتتاح عيادات مسائية في مراكز الأحياء لاستيعاب جميع الخريجين، تفعيل طوارئ الأسنان في جميع المستشفيات وزيادة مقاعد الدراسات العليا وتبسيط متطلبات القبول مثل إلغاء شرط أن تكون موظفًا للقبول في البرامج”.







