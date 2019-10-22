- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شهادات وبراءات اختراع.. محطات بارزة في حياة حصة العون بنت الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شهادات وبراءات اختراع.. محطات بارزة في حياة حصة العون بنت الوطن
متابعات الخليج 365 - الرياض
على قدر عطائك تكثر محطات حياتك، وعلى قدر ما خلفت الكاتبة الراحلة وسيدة الأعمال حصة العون تركت محطات عدة تشهد على أعمالها ومكانتها العلمية والاجتماعية.
ضجت أمس ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “تويتر” بخبر وفاة الكاتبة وسيدة الأعمال حصة العون بعد صراعٍ مع المرض، وذلك لما لها من أثر بين من عرفها وبين من سمعوا عنها وبأعمالها.
وتستعرض “متابعات الخليج 365“، عدة محطات في حياة الراحلة المليئة بالعطاء.
أرملة عسكري
الراحلة حصة العون هي أرملة عبدالرحمن الجعيد، الذي كان يعمل ضابطًا مظليًّا سابقًا بالقوات المسلحة السعودية.
شهادات عديدة ومناصب بارزة
شاركت حصة العون في عدد كبير من الأعمال كما حصلت على عديد من الشهادات، وعملت رئيسة لكثير من المؤسسات في حياتها، مثل رئيس تحرير مجلة جدة اليوم، سفيرة للأمم المتحدة للنساء والأطفال في مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
داعم للأسر المنتجة وعضوية شرفية
كانت الكاتبة الراحلة حصة العون رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة، وهي حاصلة على العضوية الشرفية الذهبية في النادي الأهلي السعودي.
براءات اختراع ومساهمات إعلامية
كما حصدت عدة براءات اختراع لمجموعة أعمال؛ منها: “المحراب المتنقل”، “المراقب الذكي”، وقدمت الكثير من الدراسات المهتمة بالإصلاح المالي والاقتصادي.
كما كان لـ حصة العون مساهمات جادة في العديد من القنوات الفضائية المهتمة بالشأنين الإسلامي والعربي.
وأُديت الصلاة على جثمان الفقيدة فجر اليوم الثلاثاء في المسجد الحرام بمكة المكرّمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شهادات وبراءات اختراع.. محطات بارزة في حياة حصة العون بنت الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.