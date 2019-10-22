الخدمة المدنية تصنف دبلومات عليا بجامعة الملك خالد

2019-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

حصل دبلومان عاليان بجامعة الملك خالد على تصنيف واعتماد من وزارة الخدمة المدنية، وذلك ضمن حزمة برامج دبلومات عليا وافق عليها مجلس الجامعة وتم رفعها للاعتماد خلال الفترة الماضية.

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وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن الوزارة اعتمدت مؤخرًا برنامجي دبلوم عال تمثّلا في دبلوم المحاماة في كلية الأعمال، ودبلوم الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في كلية التربية، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في إجراءات القبول للبرنامجين خلال الفترة القادمة.

كما أكد آل فائع أهمية اعتماد وتصنيف مثل هذه البرامج نظرًا لما لها من احتياج علمي ومهني، إضافة إلى إسهامها في دفع عجلة التنمية، وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مشيدًا بدور كليات الجامعة في هذا السياق، ومؤكدًا تطلع العمادة إلى مزيد من التنسيق والتكامل معها من قبل الكليات لوضع أطر وخطط عدد من الدبلومات وبرامج الماجستير والدكتوراه التي تشكل إضافة نوعية للجامعة.

فيما تعمل العمادة على تصنيف عدد من البرامج التي تلامس احتياج المجتمع وسوق العمل، والتي سبق أن وافق عليها مجلس الجامعة، ومن أبرز تلك البرامج الدبلوم العالي في هندسة السلامة والوقاية من الحرائق بكلية الهندسة، والدبلوم العالي في الأمن السيبراني في كلية علوم الحاسب الآلي.